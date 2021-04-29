美國聯邦參議院今天通過鮑爾（Samantha Power）出任美國國際開發總署（USAID）署長的人事案，由她負責美國的對外援助。鮑爾曾任美國駐聯合國大使。
路透社報導，鮑爾獲總統拜登（Joe Biden）提名後，參議院今天以68比26票通過人事案。
參院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）主席梅南德茲（Bob Menendez）在表決前向議員們表示：「我有信心，她的經驗、韌性，以及追求讓世界更加美好、繁榮且和平的幹勁，正是美國國際開發總署與我國當前所需要的。」
現年50歲的鮑爾長期提倡人權，在哈佛大學甘迺迪學院（Kennedy School）擔任公共政策教授，她也在美國國家安全會議（National Security Council）服務過。
記者出身的鮑爾曾以其2002年的書籍「來自地獄的問題：美國與種族滅絕時代」（A Problem from Hell: America and the Age of Genocide），獲得美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」（Pulitzer Prize）殊榮。
(中央社)
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