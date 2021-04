美國聯邦參議院今天通過鮑爾(Samantha Power)出任美國國際開發總署(USAID)署長的人事案,由她負責美國的對外援助。鮑爾曾任美國駐聯合國大使。

路透社報導,鮑爾獲總統拜登(Joe Biden)提名後,參議院今天以68比26票通過人事案。

參院外交委員會(Senate Foreign Relations Committee)主席梅南德茲(Bob Menendez)在表決前向議員們表示:「我有信心,她的經驗、韌性,以及追求讓世界更加美好、繁榮且和平的幹勁,正是美國國際開發總署與我國當前所需要的。」

現年50歲的鮑爾長期提倡人權,在哈佛大學甘迺迪學院(Kennedy School)擔任公共政策教授,她也在美國國家安全會議(National Security Council)服務過。

記者出身的鮑爾曾以其2002年的書籍「來自地獄的問題:美國與種族滅絕時代」(A Problem from Hell: America and the Age of Genocide),獲得美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」(Pulitzer Prize)殊榮。

(中央社)