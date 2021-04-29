全球資金開趴，加密幣可說是暴漲無極限，幣價攀高引來各國政府關注，行政院也為了防範洗錢，日前宣布打算針對加密幣兌換採實名制，引來幣圈人士一片哀號，「交易被發現還OK，但若要課稅，那利潤就會被政府吃走。」不過，據幣圈業者統計，台灣加密幣的年交易規模已逾5,000億元，每日進出交易所的金額高達15億元，社群網站不斷有人問「現在可不可以進場？」

全球熱錢這一年來不斷湧入加密幣，比特幣從去年4月的4,000美元（約新台幣112,000元），飆至65,000美元（約新台幣182萬元）。在「加密幣全球瘋」中，台灣也沒缺席，中央銀行曾引用加密幣數位追蹤網站CoinGecko的資料估算，台灣加密幣交易所的交易量，約占全球交易量的0.02％；各交易所則私下估算，通過交易所的加密幣單日買賣金額約新台幣15億元，年交易規模已逾5,000億元，這還不包括用戶間的「線下交易」。

美國最大加密幣交易所Coinbase，4月14日在納斯達克敲鐘上市。比特幣自4月一路上漲，短短半年漲幅達到15倍。（圖／翻攝自Trading View）

「現在是不是投資進場的好時機？」幾乎天天都有大學生、社會新鮮人在社群網站Dcard、PTT上詢問。數據分析網站Coin Dance調查發現，全球投資加密幣的族群多在18至34歲間，由於加密幣短線浮動相當大，對於僅有小資本的年輕人來說，相當有吸引力，若操作得當，可能半天就能獲利10至30％。

4月14日，美國最大加密幣交易所Coinbase上市，市值瞬間衝破新台幣3兆元。這波銳不可當的飆勢，除了有電動車大廠「特斯拉」創辦人馬斯克的加持，美國女股神伍德也大舉進場布局。

不過，就在Coinbase風光開啟加密幣進入傳統金融體系的里程碑之際，幣圈原本人人期待比特幣(BTC)會飆上7萬美元，沒想到卻一路重挫，4月23日收在52,722美元，重重打擊投資人的心臟耐受度。

美國最大加密幣交易所Coinbase，4月14日在納斯達克敲鐘上市。比特幣自4月一路上漲，短短半年漲幅達到15倍。（圖／翻攝自Coinbase推特）

(中時新聞網)