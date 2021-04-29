各界推測觸發加密幣價格跌落的原因有二，第一是政府出手管制。4月13日，美國另一間加密幣交易所Kraren創辦人鮑爾就警告，「幣價無止境的攀升，將會讓各國政府針對加密幣進行打壓。」

4月18日，加密幣投資經理Andrew Fisher也在推特帳戶「@acpandy」發文指出，美國財政部將針對加密幣相關洗錢案進行查緝。接連的「負面消息」，導致大量法人、散戶開始出脫加密幣。

第二個原因則是大陸新疆發生三起煤礦坑災難，當地政府進行大規模停電以利調查，使得支撐比特幣的「全網算力」（網路中所有礦機計算處理能力的總和）一周內下降40％。另外，最關鍵的致命傷在於美國總統拜登將開徵富人稅，使許多加密幣大戶紛紛出走，令幣價劇跌。

1名區塊鏈分析師表示，由於大陸四川與新疆鄰近水力、燃煤發電中心，取得電力價格較低，因此設置多座比特幣礦機，占比特幣全網算力的40％至50％，「2017年底比特幣崩盤，原因就是大陸查封比特幣礦場，當時1枚比特幣觸頂2萬美元，在一個月內就只剩5,000美元，這次的狀況和當年相當雷同。」

(中時新聞網)