中央氣象局發布大雨特報，今(29日)白天鋒面通過，苗栗以北至基隆地區有局部大雨發生的機率。氣象局對北北基、桃園、新竹市、新竹縣、苗栗縣等7縣市發布大雨特報！這一波雨勢雖然還無法解除旱象，但各水庫都有不少進帳，水利署資料顯示，這場雨可望為全台帶來282萬噸水量。今天上半天受鋒面影響，仍有降雨機會，希望能為水庫再多累積點雨量解渴。

根據經濟部水利署官網最新數據，北區石門水庫目前有效蓄水量20.6%，翡翠水庫70.4%、新山水庫87.5%，不過寶山第二水庫、永和山水庫、明德水庫仍然都不到10%。

最新水庫水情(經濟部水利署)

中區石岡壩水庫17.1%，日月潭水庫31.8%，湖山水庫35.5%，霧社水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫也都在10%以下。

最新水庫水情(經濟部水利署)

南區曾文水庫8.9%，阿公店水庫10.9%都偏低；南化水庫21.2%、仁義潭水庫22.4%、牡丹水庫41.2%，烏山頭水庫達到44.1%，而白河水庫仍掛0%。

最新水庫水情(經濟部水利署)

水利署副署長王藝峰說，這雨是「下對地方！」這場雨稍微舒緩了用水壓力，但每個水庫至少要達到150毫米的累積雨量才能真正緩解旱情，期待後續鋒面帶來的水量。

根據氣象局網站資料，今天0點到6點15分為止，前十名雨量最多地區觀測站中，台灣大學觀測站的雨量最多，有62毫米、北市萬華區雙園測站39.5毫米第2、前十名中，雲林縣有五個觀測站都有超過30毫米雨量；新北市板橋也有37毫米；這波降雨累積以雲林以北測站居多，基隆、桃園、新竹、南投、彰化多個測站都有30毫米的累積雨量。

網友紛紛上氣象局臉書留言，表示「中部下大雨中」、「彰化下雨了」、「豐原以北終於聽見下雨的聲音」；還有網友說「桃園市龍潭已經下了一整晚，真好！」、「台北市好大的落雨(聲)，下好下滿幸福美滿。」；中南部也有零星雨勢，網友留言「雲林下雨」、「台南剛下雨」、「高雄只有幾滴」。

氣象局表示，上半天鋒面通過，各地都有降雨機率，其中以中部以北、東北部較明顯，北部和中部山區有局部大雨發生機率；另外，下周三會有另一波鋒面影響。氣溫方面，北臺灣低溫18、19度，其他約20至22度，北部高溫22、23度，其他地區25至29度。

根據環保署空氣品質及氣象局預報資訊：29日鋒面通過及東北風稍增強，中部以北地區降雨機率高，受降雨洗除作用影響，空氣品質佳；雲嘉南空品區以南位於下風處，空氣品質多以普通等級為主。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。

(中時新聞網)