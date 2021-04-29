德國下半年將派軍艦到亞洲，回程時穿越南海，不過，為避免得罪北京，這艘軍艦將避開台灣海峽，引起國會友台議員不滿，直批這是向中國「磕頭」。

25日出刊的德國「週日世界報」（Welt Am Sonntag）報導，德國政府認定台灣海峽是國際海域，不過根據國防部的規劃，即將啟程前往亞洲的巡防艦「巴伐利亞」（Bayern）號將不會通過台灣海峽。

去年9月，德國首度針對印度太平洋地區擬定完整的外交方針，準備積極參與亞洲事務，並規劃今年8月派遣巡防艦到澳洲、朝鮮半島和南海，與澳洲、日本和美國等盟邦進行演習。

國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer ）表示，派艦目的是確保航道自由和領土完整，並向美國釋出訊號。

不過，報導指出，為了避免得罪北京，德國海軍這艘巡防艦將會避開台灣海峽。

德艦刻意繞過台海，引起國會友台議員的不滿。自民黨（FDP）議員雷希特 （Ulrich Lechte）表示，通過台海象徵對台灣自由和民主的支持；反之，避開則是向中國「磕頭」，德國打算積極投入印太卻又磕頭，實在令人意外。

(中央社)