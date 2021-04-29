總統蔡英文領養退役工作犬遭質疑耍特權，對此，蔡英文強調，領養過程一切依法申請，「我是總統，最忌諱濫用權力」，並希望大家都能以領養代替購買，也希望有能力的朋友，一起多照顧退役的導盲犬和搜救犬。

蔡英文有兩隻貓、四隻狗，算是她的家人。蔡英文昨（28日）晚在臉書表示，蔡想想是颱風後來自花蓮的流浪貓；蔡阿才則來自台東農家的鳳梨田，他們在她心中，和美麗的花東一樣無可取代。

總統蔡英文在花東領養兩隻貓。（圖／摘自蔡英文臉書）

Bella、Bunny和Maru是蔡英文在2016年收養的退役導盲犬，蔡說，跟他們的緣分來自惠光導盲犬學校，也因為他們，讓她更加知道，經過長期訓練的導盲犬，是如此的溫馴、有耐心；而台灣這幾年有越來越多公共場所接受導盲犬進出，相信大家有機會遇到時，也會跟她有一樣的感受。

今年再添新成員—搜救犬樂樂，蔡英文介紹，樂樂是台灣的救災英雄之一，他在台南地震中，深入維冠大樓災區搜尋受困者，立下了很大的功勞，不久前樂樂屆齡退休，她則依規定領養，因為搜救犬的晚年，是需要花心思照顧、陪伴。

總統蔡英文今年領養搜救犬樂樂。（圖／摘自蔡英文臉書）

蔡英文很感謝這些毛小孩成為她的家人，雖然他們都稍微有點年紀了，不過還是各有各的個性，有的安靜；有的活潑；有的冷靜謹慎；有的積極大膽，共通點則是都很愛吃，有優點也有缺點，但無論如何，因為是家人，所以她會包容，相信他們也常包容自己沒時間陪他們太久。

「我是總統，最忌諱濫用權力。」蔡英文表示，不會生氣外界質疑她領養退役搜救犬或沒有帶頭領養流浪犬，因為自己必須被監督，但也請大家明白，領養過程一切依法申請，無須為了政治而扭曲，更不應該讓狗狗受到攻擊。

最後，蔡英文希望大家能以領養代替購買，也希望有能力的朋友，一起多照顧退役的導盲犬和搜救犬，因為他們為我們付出一生後，晚年需要的照護和愛護並不輕鬆，但這都是我們應該回報的。

(中時新聞網)