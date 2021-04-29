昨天勇士以103-133大比分敗給獨行俠，這一戰也讓他們創下多項難堪紀錄，比賽途中隊中王牌柯瑞(Stephen Curry)更是拿毛巾蓋住頭，看起來心情非常沮喪，雖然柯瑞整個四月份手感非常火燙，但光靠他真的支手難以遮天，目前勇士排在西區第十名，前面還有馬刺、灰熊兩隊爭搶老八席位，再不趕緊加油真的會無緣季後賽。

The Mavericks went on a 28-0 scoring run tonight, which is now the longest unanswered points run by any @NBA team this season (prev. 23 by LAC, 1/3).



Tonight’s 28-0 run was also the longest for the Mavericks in the last 20 seasons (prev. 26-0 at HOU, 11/25/09).



h/t @EliasSports pic.twitter.com/EdYCjO0TY0 — Mavs PR (@MavsPR) April 28, 2021

而在這場比賽當中最讓人印象深刻的就是一波28-0的攻勢，勇士也因此徹底被對手打垮，這也創下一項難堪紀錄，是過去20年來第二高的進攻高潮，第一名是2009年騎士對上公鹿打出29-0，實際上也只有一分之差，勇士差點就要追平史上最難堪紀錄了。

再來就是他們昨天打完半場只拿29分，上半場29分也是總教練柯爾(Steve Kerr)執教勇士(2014-15賽季）來球隊半場最低得分，此前紀錄是2019年11月對黃蜂時的下半場32分。整場比賽勇士得分命中率僅40.5%、外線37.2%、罰球79.2%，失誤多達18次，禁區得分34輸給獨行俠16分，最多輸對手43分，這場只靠柯瑞27分還有穆德(MYCHAL-MULDER)26分撐腰，其餘主將都表現不佳。

再來首節他們才拿下12分，雖然離聯盟單節得分最低還有一小段差距，但換句話說他們只有6顆兩分球(4顆三分球)進帳，更慘的是第二節也只得了17分，用單節來看這兩節的分數也是相當悽慘，才因此造成上半場29分的悲慘紀錄。所幸後面兩節的得分不低，才勉強以30分敗下陣，大家都知道30分差在NBA這個年代不算是最低的了，但勇士恐怕也笑不出來。

(中時新聞網)