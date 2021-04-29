封測廠矽格(6257)董事會通過2021首季合併財報，受惠測試需求持續暢旺、稼動率持穩高檔，配合業外收益增加，業內外皆美帶動歸屬母公司稅後淨利雙位數「雙升」至5.57億元、每股盈餘（EPS）1.27元，締造淡季逆勢改寫新高佳績。

矽格首季合併營收35.04億元，僅季減0.33％、年增達28.98％，改寫歷史次高，毛利率28.51％、營益率19.49％，優於去年第四季28.43％、18.97％及同期26.59％、16.23％，均創近7年同期高點。

矽格首季本業獲利續繳「雙升」佳績，且處分收益增加、匯損減少帶動業外收益跳增，帶動歸屬母公司稅後淨利5.57億元，季增達15.11％、年增達65.52％，每股盈餘1.27元，同步改寫歷史新高。

矽格受惠半導體缺貨持續發酵、5G手機滲透率快速增加，在主要客戶手機、網通、電源管理晶片銷售續旺，記憶體、車用電子、高速運算、比特幣、遊戲機等晶片需求漸增，且有客戶包下部分產能，相關測試晶片稼動率持穩高檔，帶動首季獲利淡季逆強、改寫新高。

展望後市，矽格表示，集團持續看好半導體市況，包括5G、手機、網通、電源管理等晶片訂單需求強勁，使集團測試產能吃緊、相關晶片測試線稼動率維持高檔，對於今年營運成長樂觀看待，看好5G智慧型手機晶片動能最強，目標5G貢獻自15％提升至25％。

同時，矽格14日完成台灣聯測收購案，除對矽格帶來營收併入挹注，亦將帶入動態記憶體、遊戲機、車用電子及網通客戶。後續配合矽格導入手機、網通、5G及電源管理客戶導入聯測後，預期雙方更能發揮產能互補優勢，未來營收增加可期。

矽格董事長黃興陽分析，併購台灣聯測短期可增加營收、擴大市占率，紓解目前產能壅塞、廠房空間不足的燃眉之急，長期可發揮規模經濟優勢，提供更周全的封測服務。預期併購後每年可挹注矽格營收約近20億元，並使集團今年測試產能擴增達4～5成。

(時報資訊)