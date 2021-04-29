《日股》日本股市 29日休市一天 07:452021/04/29 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢昭和之日，日股29日休市，30日正常交易。 《百貨股》富邦媒Q1每股賺5.57元 單季新高 《金融股》接任臺企銀董座 林謙浩：做好7件事 (時報資訊) #日股 #日休市 #日本股市 #適逢 #正常交易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日月光投控 首季獲利翻倍 04:102021/04/29 財經要聞 重磅登場 台北懸日今起連6天 觀賞地點曝光 08:072021/04/29 生活 出生人口塌陷之狼 真的來了 04:102021/04/29 產業財經 貴州茅台Q1淨利 創七年新低 04:102021/04/29 全球財經 拜登執政百日 55％美國人認可 04:102021/04/29 國際大事 原物料股輪動 15檔接棒演出 04:102021/04/29 財經要聞 1分鐘讀財經》原物料股輪動 15檔接棒演出 08:232021/04/29 財經 台新投信：中國基本面＋資金面俱佳 A股基金逢低買點到 09:492021/04/29 財經 外資升猛 電子人氣股甦醒 04:102021/04/29 財經要聞 玉井望明綠色芒果隧道採果樂 5月1日登場 09:332021/04/29 旅遊 美國維持鴿派不變 台股早盤大漲逾百點 09:202021/04/29 財經 財經熱門新聞 大老闆泡溫泉驚曝這波飆股 30年老手斷言：只剩這種股票還會漲 - 財經 創台股首例！自2021年～2024年… 聯發科每年加發股息16元 - 財經要聞 - 工商時報 航運股股價持續上揚 法人買賣籌碼藏細節 - 財經 台股再創新高估爆7千億天量 聯發科1185元跳空漲停 - 財經 土洋法人對決 陽明比價長榮 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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