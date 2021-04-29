半導體測試介面廠精測(6510)28日召開線上法說，總經理黃水可表示，雖然2021年首季營運受認證遞延影響淡季更淡，但第二、三季將持續回溫，且第四季修正幅度可望較小、較第二季持平略增，對探針卡成長幅度優於產業平均、毛利率持穩略增維持審慎樂觀。

精測財務長許憶萍表示，首季營運下滑主因半導體成熟製程需求增溫，排擠新產品驗證測試產能、造成部分客戶驗收遞延所致，但3月起已逐步紓緩。毛利率仍維持54.1％，為受惠探針卡營收貢獻達41％，且探針自給率達9成、自製探針卡毛利率達公司平均水準。

黃水可指出，研調機構VLSI預測全球半導體探針卡將持續成長，2020～2022年複合成長率（CAGR）達10.7％。副總經理簡志勝表示，由於新舊客戶需求同步成長，預期精測今年探針卡產品成長可望優於產業平均，力拚維持往年高水準。

黃水可表示，雖然首季營運淡季較淡，但第二、三季均將回升，第四季修正可低於往年、有機會較第二季持平略增。雖然部分區域訂單有波折，但畢竟只是一張訂單，不會影響公司營運，產能調整能有更多資源製造較高單價探針卡，對全年毛利率持平略增審慎樂觀。

對於近期再傳掉單，黃水可表示，同業競爭一直都存在，精測向來跑在最前面，與客戶合作至一階段後，客戶基於分散風險考量而尋找第二供應商相當正常。且目前相關產品市場需求相當熱，許多廠商自然想進入此領域，對此狀況並不陌生。

黃水可強調，精測向來無懼任何挑戰，會持續開發全球客戶因應，今年AP、ASIC、RF與PMIC等應用探針卡需求均將同步成長。其中，今年5G智慧型手機需求估達4億多支，較去年的1億多支大幅成長，期待精測能取得更多探針卡訂單。

黃水可指出，精測的電視應用晶片探針卡已開始出貨，處於量產前的工程驗證階段，預期最快6月開始帶來營收貢獻。而新開發的先進多層有機（AMLO）載板亦已開始出貨1、2個月，雖然部分大客戶需進行較長期的可靠性驗證，但目前沒有傳出品質問題。

(時報資訊)