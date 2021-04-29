臺企銀(2834)董事會28日選任林謙浩為新任董事長，並於總行舉行就任交接典禮。林謙浩勉勵臺企銀所有同仁一齊做好7件事，包括強化中小企業核心業務、開發多元獲利、發展數位金融、加強風險管理、法令遵循、人才培育及落實ESG永續經營理念。

出身於金融基層的林謙浩曾任一銀香港分行經理及第一金總稽核、副總經理等職，2018年接任第一金總經理，業務才具深厚，熟習策略規畫及風險管控等領域，實務經驗豐富。此次轉任臺企銀董事長，將持續發揮所長、促進營運健全經營。

林謙浩表示，很榮幸加入臺企銀，他理解近幾年同仁打拚相當辛苦，鼓勵大家繼續努力，不好高騖遠、勇於面對及解決問題，將帶領同仁腳踏實地從7件事做起，並指出銀行業更須加強風險管理，在法遵前提下衝刺各項業務。

林謙浩指出，臺企銀作為中小企業專業銀行，必須善盡扶持中小企業的任務，除了強化核心中小企業放款，亦應發展多元獲利，同時因應趨勢發展數位金融，多面向推升獲利動能，將銀行基礎打得更加穩固。

林謙浩也強調，避免接班人才斷層是臺企銀當務之急，人才培養將是重要課題。他認為，銀行除了追求獲利，亦應善盡企業社會責任，身為公股行庫的臺企銀一定會勇於承擔，秉持ESG永續經營理念，強化公司治理、照顧員工權益，以求企業永續發展。

(時報資訊)