5G堪稱產業關鍵字、人人都想沾上邊，IC設計自去年起因疫情商機、加上5G升級潮，多家廠商業績爆表演出，股價更是一路狂飆，成為台股最多千金的族群，無奈一樣5G兩樣情，電信業建設5G卻是在比燒錢速度、口袋深度，自去年起先砸重金標5G頻譜、再擲銀彈拚建設，為加深口袋深度，各家電信業者有的增資、有的出售的動產換現金，遠傳(4904)子公司新世紀資通處分台北市內湖不動產、交易金額32.6億元，處分利益為12億元，預估今年入帳，買家就是因5G而帶動業績爆發的IC設計指標股聯發科(2454)。

IC設計指標股聯發科砸下32.6億元，買下遠傳位於內湖的不動產，該筆土地位於台北市內湖區文德段五小段16地號，建物則為台北市內湖區瑞光路216、218、220號大樓，土地為872.45坪，建物則為6,451.21坪，含170坡道平面停車位，本次總交易金額32.6億元，可望在母公司遠傳合併報表認列處分利益約12億元，今年挹入財報。

聯發科受惠5G換機潮，首季營運一飛衝天，單季營收、獲利同創歷史新高，第一季合併營收為1080.33億元，季增加12.1%，年增加77.5%，單季合併毛利率為44.9%，較前季增加0.4個百分點，較去年同期增加1.8個百分點，單季合併營業利益為201.98億元，較前季增加31.4%，較去年同期增加248.1%，單季合併本期淨利為257.77億元，每股盈餘為16.21元，且看好5G換機潮在今年持續發酵，全年營收拚增4成，聯發科去年營收3221.46億元，年增加30.84%，寫下歷史新高紀錄，也躍升百億元美金大關，躋身全球一線半導體廠，以執行長蔡力行喊出今年再成長4成的信心來看，動能的確強勁，加上大發股東紅包，宣布將在未來4年額外加發總計超過1000億元的特別現金股利，換算等於接下來4年，每年現金股利每股直接多加16元，今年股東每股可望配息37元，這5G產業「錢」景可說是「好的不要不要」!

同樣是5G，不如半導體產業已經5G產業中大發利市，電信業者卻依舊各個還在盼「媳婦熬成婆」，繼去年得重金標頻譜後，今年的建設也仍是個錢坑，燒錢不知還要燒多久的前提下，遠傳本次賣不動產或許也是為這場見不到底的5G大戰備下本錢，恐也是權宜之計。

(時報資訊)