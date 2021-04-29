國民黨議員葉元之。（圖為中時資料照）

駐日代表謝長廷有關福島核事故廢水的言論，引發強烈爭議，總統府與民進黨陣營卻紛表態力挺。國民黨議員葉元之昨(28日)在臉書直言，民進黨人士都跳出來發表比謝長廷更無腦的言論，而這些平常辯才無礙的民進黨人士，忽然講話都變得毫無邏輯，可見實在太難護航了；但葉也說，這在一波批謝浪潮中，綠營其實有一位最大受益者。

葉元之28日在臉書形容，戰爭片中常有一幕，當箭往主將射來時，一旁的護衛「捨身擋箭」，用肉身保護了主將，而這一幕正在民進黨上演，主將就是謝長廷。他舉例像是總統蔡英文忽然轟前總統馬英九，說馬7年前封存核四，現在卻支持重啟，結果蔡被馬辦打臉說「中文不好」、總統府發言人張惇涵不遑多讓，說國民黨對謝長廷亂貼政治標籤，對第一線辛苦的外交同仁並不公平，但問題是謝長廷「賣國求榮」的言論，完全失去外交官的風骨。

葉元之提到，自願出來被打臉的還包括民進黨副秘書長林鶴明，他說謝長廷連戒嚴時期都敢反核，國民黨把謝打成挺日本核電的形象，很荒謬，但是林完全搞錯重點，大家批評謝的是他扯台灣後腿，這和挺或反核立場有何關係？而民進黨發言人顏若芳批國民黨，說國民黨如果真的在意日本核災廢水，那為什麼支持重啟核四？她難道不知道，支持核電和反核汙染是可以並存的，且請問台灣接受日本的核廢水，可以「得到什麼好處」？

最後，葉元之說，「這些平常辯才無礙的民進黨人士，忽然講話都變得毫無邏輯，可見謝長廷實在太難護航了，所以也只能用分擔炮火的方式來保護他，真是辛苦」、「民進黨中最大受益者就是蘇貞昌，他的無能造成台鐵發生重大意外，現在已經沒人在追究了」。

不少網友則在該篇貼文底下留言表示，「謝長廷下台是人民最高興的」、「謝長廷捨己救昌，蘇貞昌要記得還這個大人情」、「不是救謝，是為了護日」。

網友留言。(取自葉元之臉書)

(中時新聞網)