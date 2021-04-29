汪小菲上月22日迎來和大S結婚10周年紀念日，他不僅送上鴿子蛋鑽戒，更甜誇妻子是「小女孩」，夫妻恩愛放閃羨煞旁人，不過近日他出席活動時，遭現場記者逼問知不知道他送大S的戒指品牌代言人是誰？他瞬間變臉，回覆「我不知道」就立馬走人，原來，戒指的品牌代言人其實就是他的舊愛張雨綺。

汪小菲近日出席鑽戒品牌活動時，說到送大S的鑽戒就是這個品牌，現場記者追問你知道品牌代言人是誰嗎？他瞬間變臉「我不知道，那行，謝謝大家」，就立馬走人，避免引起爭議。

汪小菲結婚紀念日送鑽戒給大S。(圖／翻攝自微博)

原來，鑽戒品牌代言人是他的舊愛張雨綺，另一個尷尬的點是，張雨綺日前才被拍到親密約會小8歲新歡、小提琴手李柄熹，他也剛好受邀出席品牌活動，被問到有沒有跟汪小菲打招呼，他一臉茫然回「沒有看到」，尷尬的記者會訪談，在網路引起熱議。

張雨綺2009年認愛汪小菲，兩人無懼外界眼光，常公開放閃，未料才交往不到1年就分手，當時有自稱是張雨綺助手的人爆料，「她和汪小菲吵架的時候，曾在家裡對抽耳光」，結果他們2010年分手，同年11月汪小菲就和大S登記結婚，轟動兩岸三地。

而2011年張雨綺也和導演王全安領證結婚，沒落後汪小菲太久，當時還被媒體封為「復仇女王」，不過後來丈夫嫖妓遭逮，在她出獄1個月後，雙方就宣布離婚，2016年再婚相識70天的富商袁巴元，育有一對龍鳳胎，3年前傳出張雨綺持刀割傷袁巴元，但她發聲明否認，之後透過經紀人發表離婚聲明，斬斷2年短命婚。

(中時新聞網)