根據媒體最新民調，「誰最適合擔任下一屆總統」，現任副總統賴清德以23.6%勇奪第一名，第二名則是新北市市長侯友宜的22.5%，素有民進黨「東宮太子」之稱的桃園市市長鄭文燦則僅拿到7.5%，比數相當懸殊。港媒直言，賴衝上第一讓人相當訝異，預言這個結果讓賴恐受到總統蔡英文壓制，但在8月公投風暴後，賴的位置反而可能令他「進可攻退可守」。

《美麗島電子報》26日公布4月份最新民調，其中在「誰最適合擔任下一屆總統」部分，第一名是賴清德的23.6%、第二名是侯友宜的22.5%、第三名是柯文哲的10.8%、第四名是朱立倫的8.1%、第五名是鄭文燦的7.5%、第六名是蘇貞昌的3.9%，顛覆不少人想像。

針對這份民調結果，香港媒體《中評社》28日評論直呼「令人訝異」、「賴為何能夠衝上第一」，並坦言這個結果若以現在的政治位置來看，蔡英文可能會壓制賴，但8月各大公投將至，若民進黨遭到公投民意反撲，賴的位置反能令其「進可攻退可守」，在風暴下減少政治損傷。

評論解讀，鄭文燦早在蔡英文第二任期開始，就跟著一起「全台走透透」，蔡與鄭的好關係不言可喻；而蔡也藉外出行程，一邊不斷形塑拉著鄭、挺鄭的形象，似乎也一邊也在告訴賴清德「好好當副手就好」。但如今賴清德以高幅度領先獲得民調第一，鄭則遙遙落後屈居第五，這個結果恐會牽動綠營局勢。

至於賴清德的布局，評論分析，賴剛上任副總統時多安排原住民與弱勢活動，但自從蔡英文在官邸宴請美國前參議員陶德訪問團後，似乎就開始有所不同，賴開始多了國際性與兩岸論述的場合。例如日前與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑伉儷、副處長谷立言伉儷、英國在台辦事處代表鄧元翰、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑等，一起參訪阿里山特富野古道及達邦部落，又赴獨派座談會論述兩岸主張，顯見賴開始強化「國防」、「外交」這兩項總統職權，更可見賴的算盤。

(中時新聞網)