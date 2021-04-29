台北捷運上月剛滿25週年，走過四分之一個世紀，捷運為台北民眾帶來了交通便利性，同時也為周邊房地產創造了捷運商機。根據中信房屋統計昔日第一條國內商轉捷運路線～木柵線的房價，25年來以六張犁站到忠孝復興站的大安區成長幅度最大，房價成長了1.72倍，即使是動物園站到辛亥站間的文山區，成長幅度也達1.34倍，成長力道不容小覷。

當年名為木柵線的路線，是從文山區的動物園站到中山區的中山國中站，現今的文湖線則是木柵線與後來的內湖線所結合而成。根據中信房屋資料顯示，木柵線目前的房價以大安區的科技大樓站每坪80.8萬最高，房價最低的則是文山區的動物園站及萬芳社區站，每坪也要44.1萬元。

中信房屋研展室副理張漢超表示，當年營運的木柵線不僅是台北、也是全台唯一一條商轉的捷運。此後各家房地產業者也抓住交通便利這項賣點，以「逐捷運而居」作為銷售沿線不動產的主力訴求。當年規畫路線就是為了要連結木柵動物園這個休憩據點，並帶動區域發展，現在看來不僅目的達成，商業及不動產開發都有不錯的表現，像是文山區的房價就比25年前多出了1.34倍，其他沿途各行政區也有1.62倍到1.72倍的成長幅度。

張漢超認為，捷運帶來人潮，人潮帶來商業發展，這是相互依存的關係，木柵線周邊房價上漲也是同樣的道理。以木柵線營運初期的日均搭乘人次來觀察，當時僅有4萬人次左右，但到了2019年搭乘人次卻已達21萬人次高峰，捷運利用人潮持續增加，顯示沿線周邊商機蓬勃，對於房價也相對有撐。大台北捷運路網仍持續在建設擴張中，像是萬大樹林線、環狀線北環、南環、信義線東延段等路線仍然可期，有意購屋的民眾其實可依據自己的需要及偏好、妥善規畫及布局，順勢搭上捷運置產的順風車。

(時報資訊)