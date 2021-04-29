土耳其衛生部長克扎證實，伊斯坦堡出現新型冠狀病毒印度變種病毒株5起病例。媒體報導在中國政府要求下，科興疫苗未依約出貨，公衛專家憂心變種病毒將在土耳其迅速散播。

克扎（Fahrettin Koca）於衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會議後，今晚在記者會中表示：「我們在伊斯坦堡的5位公民中觀察到印度變種病毒，此一變種在我國是首次出現，已經將病例隔離。」

他今天稍早宣布，土耳其已簽署協議，6個月內將有5000萬劑俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗到貨，其中首批將於5月交貨。

克扎並表示，土耳其已將採購的輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發疫苗接種兩劑相隔時間從原來的4週延長為6到8週。

克扎昨天表示，土耳其現在只剩下800萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗。獨立新聞網站Bianet報導：「這意味中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）在中國政府要求下，沒有依照之前承諾的時間表出貨。」土耳其採購1億劑北京科興CoronaVac疫苗。

影響所及，當局現在只好拉長接種輝瑞疫苗兩劑相隔時間。與此同時，儘管克扎19日就宣布輪到55歲以上公民接種疫苗，但因疫苗存量有限，這個族群目前無法進入系統預約。

接種工作本已進展緩慢，疫苗採購問題進一步拖延進度。報導說，當局原本規劃每天100萬人施打疫苗，但現在每天只有3萬到4萬人施打。

伊斯坦堡家庭醫學協會（Istanbul Family Medicine Association）會長狄米爾（Kutbettin Demir）表示，由於採購中國CoronaVac疫苗發生問題，現在只有少數民眾能夠接種疫苗，「衛生部只讓施打第2劑SinoVac疫苗的民眾預約」、「由於疫苗數量很少，我們過去數週無法進行新的接種」。

大規模疫苗接種計畫無以為繼，狄米爾擔心變種病毒將會迅速散播。他說：「無法進行大規模疫苗接種，可能會使我們面臨非常危險的土耳其特有變異病毒株，就像印度那樣。」

狄米爾說，病例數多代表病毒有更多宿主，「病毒自行改變和進化的可能性越高，會使病毒更加危險」。

他說：「接種數真的太低。為了讓封鎖奏效，20天內必須進行大量疫苗接種。但是土耳其若不再有疫苗進貨，我們很有可能會喪失這樣的機會。」

土耳其3月起進入形勢迅猛的第3波疫情，3月1日至4月28日間新增逾200萬起武漢肺炎病例、逾1萬例病故。當局宣布自29日晚間7時至5月17日清晨5時實施長達17天半的全面宵禁，為自疫情爆發以來最嚴厲的防疫封鎖。

據衛生部今晚公布的疫情通報，過去24小時新增4萬444起病例、341例病故；累計病例475萬1026例、3萬9398例病歿。

(中央社)