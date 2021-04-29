小編今天（29日）精選5件不可不知的國內外財經大事，最大頭條是原物料股近期漲勢兇猛，鋼鐵人、航海王漲多暫時休息，改由玻璃、電線電纜、紡纖等族群上位，包括台玻、華新、力鵬等15檔新一代原物料股，接棒擔綱演出。

【1】原物料股輪動 15檔接棒演出

原物料股近期漲勢兇猛，鋼鐵人、航海王漲多暫時休息，改由玻璃、電線電纜、紡纖等族群上位，包括台玻、華新、力鵬等15檔新一代原物料股，接棒擔綱演出。

【2】創台股首例！自2021年～2024年… 聯發科每年加發股息16元

聯發科決議，自2021年起至2024年的現金股利，除了每年度80％～85％配息率的經常性現金股利以外，將會額外加碼配發16元特別現金股利，累計將加碼配發超過1,000億元的現金股利，這將會是台灣產業界破天荒首例，大方回饋股東長期投資。

【3】土洋法人對決 陽明比價長榮

陽明股價不斷創高，28日以75元做收再創新高，逼近長榮的76.8元，法人指出，投信連兩日追高大買陽明，28日買進17,055張名列買超第一名，27日買超也達14,400張；相對地，持有長榮31.07％的外資卻大賣持股，27、28日分別賣超長榮36,350張、14,395張，法人在貨櫃雙雄的操作上形成土洋對決，也讓陽明有機會超車長榮。

【4 】愈打愈漲？六都房價創紀錄

政府打房一波波，房價卻漲破歷史新高！28日最新出爐的國泰房地產指數顯示，2021年第一季全台七都預售新屋房價，較上季或去年同期呈現「雙漲」；若相比前波歷史高峰，除新北市接近歷史高點外，台北市、桃園、新竹、台中、台南、高雄等六都都突破前高，刷新歷史新高價。

【5】大陸人口恐跌破14億 紅利不見了

大陸即將公布全國第7次人口普查結果，根據多家外國媒體掌握的消息，呈現2020年末大陸總人口數的這次普查，其統計是大陸總人口跌破14億，比2019年末的人口少，是大陸除1959年到1961年間推行「大躍進」導致饑荒而人口下降外，60年來人口首次負成長。因此大陸官方一再推遲普查結果公布時間點。人口專家認為，北京當局必須採取有效措施，防範人口數量踏上不可逆轉的斜坡，傷及經濟發展筋骨。

(中時新聞網)