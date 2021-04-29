本月21日晚間，台中7歲黃小弟弟上柔道課時，遭67歲何姓無照教練與小四學長冷血重摔27次，導致顱內出血瀕臨腦死，引發社會譁然。目前重傷躺在醫院的他，雖然幾度在鬼門關前徘徊，連醫師都認為不樂觀，但在醫護人員細心照料下，黃小弟弟一路展現驚人求生慾，每天腦壓都在進步，從120毫米汞柱（正常25）降到80、58、昨（28）日晚間甚至再降至43毫米汞柱，各界因此集氣不間斷，期盼奇蹟發生，黃小弟弟能早日甦醒。

關關難過關關過，儘管黃小弟弟家屬曾做出拔管決定，可拔管後黃小弟弟並未放棄，生命跡象無轉弱趨勢，醫生因此喊出「大家一起拚」的口號，希望黃小弟弟能在親友、外界支持鼓勵下持續好轉，而黃小弟弟也不負眾望，昨晚腦壓再下降到43毫米汞柱，距離正常值25僅一步之遙，黃爸爸得知後動容表示「你讓爸爸看到你一直在努力，一直進步著。你最棒了！」並當著兒子的面承諾「康復後，我們再一起去滑草皮、野餐、折紙飛機、買機器人、瑪力歐玩具、吃咖哩飯」同時也期盼大家持續給予祝福，陪黃小弟弟跨越這道生死坎。

(中時新聞網)