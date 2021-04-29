【LIVE直播】拜登上任百日首場國會演說 現場最新畫面

（10：13）拜登演說結束，美國總統國會聯席會議演說通常會持續1小時，拜登首場演說一共花了1小時5分鐘。

（9：55）針對俄羅斯，拜登表示已經明白告訴俄羅斯總統普丁，美國不會尋求讓衝突升溫，不過如果莫斯科真的付諸行動，那將面臨後果。

CNN報導，4月稍早，美國對俄羅斯祭出制裁及驅逐外交官，以懲罰俄羅斯干預2020美國總統大選、大規模網路攻擊行動、以及佔領克里米亞、相關嚴重侵犯人權的行為。

（9：50）針對美中之爭，拜登表示，他向大陸國家主席習近平表示，美國歡迎競爭，但不尋求衝突，同時他也將捍衛美國所有利益。

（9：48）CNN報導，拜登在這次演說中，痛批前總統川普2017年的減稅計畫，他也向富人喊話，表明希望最富裕的美國人可以開始繳納他們那份公平的稅額。

他強調不會對年薪少於40萬美元的美國人額外加稅，「但現在是美國公司、1%最富裕的美國人開始繳納他們稅額的時候了。」

他強調，透過相關計畫，國稅局（IRS）將嚴厲打擊那些逃稅的百萬和億萬富翁。

（9：45）據BBC報導，拜登將致力讓全美執行至少15美元（約418台幣）的最低時薪制，「讓我們通過15美元的最低時薪吧，」他說，「任何一星期工作40小時的人，都不該生活在貧窮線下。」

語畢，他獲得全場起立熱烈鼓掌，不過目前還不清楚，國會要採取甚麼行動，才能將聯邦最低時薪由7.25美元（約202台幣）提高為15美元（約418台幣）。

（9：40）有關沒有合法居留文件的移民，拜登強調，國會今年必須通過保護「追夢人」（Dreamers）的立法。

（9：35）針對俄羅斯，拜登說他明白告訴俄羅斯總統普丁，美國不會尋求升高情勢，但他們的行動會承受後果。

（9：30）此外，拜登意有所指表示，美國會像因應補貼國有企業、還有竊取美國技術和智慧財產那樣，勇於面對不公平貿易的做法。

（9：25）據路透社預先透露，拜登的講稿中還包含他向大陸國家主席習近平表明，美國將在印太維持強大的軍事存在，就像北約（NATO）在歐洲一樣。

（9：23）演說中拜登向美國民眾大力推銷基礎建設及就業計畫，他強調，這個計畫只有唯一一個原則，就是美國投資。美國稅收將用來買美國貨，美國貨將在美國製造、以創造美國人就業機會。

（9：20）拜登說，他接下川普的棒子，上任近百日後，已恢復美國人對民主的信心，並計劃公布1.8兆美元（約50兆台幣）的支出和稅收抵免計畫。

他說自己接手了一個「陷入災難」的國家，「世紀來最慘重的疫情」、「大蕭條以來最慘重的經濟災難」、「自內戰以來對美國民主最嚴重的攻擊」，但是不到百日，他的政府已經開始讓國家翻轉。

（9：18）拜登接著談及經濟議題，針對3月通過的1.9兆美元（近53兆台幣）新冠經濟紓困案，拜登感謝所有議員的協助。

（9：10）拜登演說首個主題聚焦疫苗施打進度，他強調，原本保證在100日內要提供1億劑新冠疫苗，但新政府早已遠超過這目標，不斷呼籲所有美國民眾「去打疫苗」，因為疫苗很夠用。據BBC報導，拜登強調，他在就職100天內，就提供了超過2.2億劑疫苗。

他說，目前新冠確診數已從1月下降了80%。

然而，新冠大流行無疑仍是美國面臨的最大問題，至今已有57.5萬美國人因而死亡，仍高居世界第一。不僅如此，有超過3,200萬美國人確診，幾乎和位居第2的印度和第3的巴西人數加起來一樣多。

他說，對於抗擊新冠疫情還有很多要做的，大家不能鬆懈。

（9：08）演說時，拜登拿下口罩，強調要重建美國，要讓美國再度前進。

（9：04）戴著黑色口罩的美國總統拜登正式進場，全場給予熱烈掌聲。裴洛西介紹拜登發表演說。

（8：50）英國廣播公司（BBC）報導，演說開始前，1名男子躺在美國國會大廈周邊安全區內，由於他拒絕離開，因此被警方抬走。

29日是美國總統拜登入主白宮百日，美東時間28日晚間9時（台灣時間29日上午9時），拜登將在國會山莊發表上任後首場國會聯席會議演說，預料他將藉此機會推銷總額高達4兆美元的「美國就業計畫」與「美國家庭計畫」，「中時新聞網」屆時將為您直播拜登演說內容。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，拜登將藉由演說盤點上任100天的政績，以及推銷他對國家的願景。盤點目前政績方面，預料將觸及政府如何應對新冠疫情及疫苗施打進度。

關於未來願景，預料他將專注推銷1.9兆美元基礎建設及就業計畫，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）上周表示，拜登也將藉此機會公布一項專注在支出及稅收的「美國家庭計畫」（American Families Plan），此案預計將斥資1.5兆美元。

另外，預料他也將提及美國經濟、醫療健保、及警察改革等議題。

據CNN新聞網報導，在這歷史時刻，美國第一位女性副總統賀錦麗將與眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）一起坐在拜登後面，這是美國史上首度有2位女性坐在總統後方，有人開玩笑說，拜登被「女性圍繞」，但賀錦麗說，這是相當「正常的」。

報導指出，由於拜登陣營十分在意首度在國會演說的表現，因此只邀了少數共和黨議員出席，如喬治亞州新科眾議員葛琳（Marjorie Taylor Greene）因為經常製造騷動，因此並未受邀出席。據路透報導，為了這次演說，拜登精挑細選了少數民主與共和黨議員出席。

此外，由於新冠疫情影響，眾院遵守維持社交安全距離的規範，因此人數稀少，僅約200人獲邀出席。

（持續更新）

(中時新聞網)