富邦媒momo(8454)公布第1季財報，單季歸屬於母公司業主稅後盈餘為7.8億元，年增76.6%，每股盈餘為5.57元，創下單季歷史新高；還原一次性處分投資利益(宅配通)，單季每股盈餘為4.87元，為強化服務力，富邦媒南區大型自動化物流中心將於第2季動土，在中部地區除目前現有的六座衛星倉外，momo也於台中工業區覓尋近萬坪中部主倉建置理想標的物，董事會決議通過取得標的物使用權資產，希望為中台灣最後一哩路的物流服務添翼。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，在規模經濟效益下，第1季合併營收約183.6億元，年增21.6%，創下歷年同期新高，營業毛利為18.97億元，年增28.35%，單季合併毛利率為10.33%，年增0.54個百分點，歸屬於母公司業主稅後盈餘為7.8億元，年成長76.6%，創下單季新高，每股盈餘為5.57元；還原一次性處分投資利益(宅配通)，單季每股盈餘4.87元，年成長54.2%。

就各項業務來看，第1季momo網路購物營收年成長24.5%，佔富邦媒營收逾90%，五大品類穩健成長，其中流行精品消費力道回升，成長幅度位居第一，年成長38.8%；後疫情時代，momo會員的黏著度也持續提升，截至第1季momo累積會員數達1026萬，在每月不重複訪客、活躍會員數皆維持雙位數成長。

為提供消費者更加便利的購物體驗，momo購物網「5小時超市」於今年1月上線試營運，服務以「購物鄰距離」為出發點，首波鎖定雙北指定地區，透過AI大數據從數百萬件商品中精選集結出5000件熱銷品，打造5小時內快訂快到服務；試營運期間momo也不斷依據消費者使用習性來強化服務功能，如：3月底即推出「5小時超市」優化升級版，新增「專屬搜尋吧」與規劃「活動專區」，讓消費者能更快速尋找到欲購買的商品。服務上線至今，業績已達翻倍成長。

再者，為精進服務力，打造優質的購物體驗，今年第1季momo宣布「永康物流中心」啟用，以強化南台灣物流網絡的服務能量；南區大型自動化物流中心也將於第2季動土；在中部地區momo物流布建拓展腳步也不停歇，除目前現有的六座衛星倉外，momo也於台中工業區覓尋近萬坪中部主倉建置理想標的物，今由董事會決議通過取得標的物使用權資產，以期為中台灣最後一哩路的物流服務添翼。

展望第2季，富邦媒表示，迎來母親節採買商機，首波專櫃美妝母親節早鳥預購會業績開紅盤，整體銷售年增30%，5月1日起momo購物網全站活動《寵愛女神節》暖身慶登場，一連串促銷活動可望為第2季營運增添成長動能。

(時報資訊)