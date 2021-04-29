第1季業績表現亮眼的銅箔基板廠—台光電(2383)第2季可望更好！受惠於伺服器及網通產品積極導入環保材料，以及高階HDI材料新應用激增下，台光電表示，第1季營運是今年低點，未來可望逐季成長至第3季，由於第2季調漲價格，毛利率也會回升，今年營運展望樂觀。

繼伺服器材料無鹵化之後，交換器亦開始採行無鹵素材料，且在高階晶片對於高速傳輸要求的推波助瀾之下，陸續導入HDI設計於AI、伺服器及400G交換器的產品，而台光電已在高階HDI材料技術耕耘多年，產品已獲國際大廠採用且出貨量逐季大幅成長，加上5G手機需求增溫，推升台光電第1季合併營收達80.03億元，年成長35.4%，連3季創下單季歷史新高，營業毛利為18.87億元，年成長31.96%，由於原物料價格大幅上揚，單季合併毛利率為23.58%，年減0.63個百分點，稅後盈餘為9.65億元，年成長31.74%，創下歷年同期新高，每股盈餘為2.89元。

台光電表示，第1季合併營收創高，主要是因台光電專注的HDI、環保基材近年因全球各產業對環保意識的加強，在基礎建設網通類產品被多家國際大廠列入必要條件後持續放量所致；毛利率因原物料大幅上漲，但台光電與客戶共體時艱刻意未立即反應，故單季毛利率僅維持，但產品組合已大幅優化。

台光電子憑藉著全球第一無鹵化環保材料優異的產品特性，在Whitely平台的市佔率預期將比前一代倍數成長，而在下一世代Eagle stream PCIe5的材料已獲客戶大量驗證，預計明年下半年出貨將可放量。

在5G手機部分，目前台光電在全球5G手機主板材料市場市佔率已經近90%，在手機大廠主板所需的高階材料更是握有獨家供應的巨大優勢，隨著全球5G手機銷售攀升，以及高階筆電、平板、桌上型電腦對高階HDI技術的加速導入下，讓台光電訂單滿手。

台光電表示，高速低損耗的材料新案陸續量產出貨，且5G手機市場大幅成長，加上ARM架構的高階筆電及高階平板電腦對HDI板的升級需求，雖然產能較去年增加近20%仍供不應求，且原物料價格飆漲後的成本增加在第2季及第3季售價上陸續反應，預估第1季是今年營運低點，整體營運可望逐季上揚至第3季，第2季毛利率應會明顯上升，未來營收及獲利將更顯著成長。

(時報資訊)