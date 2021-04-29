台北市北投榮民總醫院中正樓，清晨8點多突然冒出白煙，民眾發現後立刻報警，台北市消防局立刻派遣光明、石牌分隊前往，經查看後應未發現有起火跡象，消防隊員逐步在中正樓一、二樓搜尋冒煙位置，證實應該只是虛驚一場。

但為求安全起見，警消與院方人員仍在現場確認。

(中時新聞網)