台北榮總中正樓清晨竄白煙 警消到場未尋獲火源 08:382021/04/29 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北榮總中正樓清晨竄白煙，警消到場未尋獲火源，院方人員也協助確認。(榮總提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市北投榮民總醫院中正樓，清晨8點多突然冒出白煙，民眾發現後立刻報警，台北市消防局立刻派遣光明、石牌分隊前往，經查看後應未發現有起火跡象，消防隊員逐步在中正樓一、二樓搜尋冒煙位置，證實應該只是虛驚一場。 但為求安全起見，警消與院方人員仍在現場確認。 千萬藍寶堅尼國道自燃 民眾驚呼：一棟房子沒了 當場落跑搞失蹤 他愛心借錢騙西門町9人5700元 (中時新聞網) #台北榮總 #中正樓 #火警 #白煙 #警消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網紅MC姐西門猛鬼大樓墜樓亡 網震驚：她是臉書社團名人 19:422021/04/28 社會 蘋果電腦突炸裂竄白煙 螢幕電池溶解恐怖照曝光 11:022021/04/27 社會 磨刀噴飛斷動脈 肉販送醫不治 04:102021/04/26 社會新聞 社會10點檔》舞小姐遭大卸7塊棄屍台北到桃園 「冤魂拉我腳」尋獲下半身 21:302021/04/28 社會 志工夫妻 過完母親節與子喪火窟 04:102021/04/27 社會新聞 疑感情困擾精神狀況 網紅MC姐在西門町「猛鬼國宅」墜樓不治 18:072021/04/28 社會 中橫3男女離奇命案 警官妹淚崩難相信：約好一起過母親節 10:062021/04/27 社會 積欠電信費又涉及綁架案 7旬翁遭假檢警詐騙115萬 15:582021/04/27 社會 女通緝犯逃8年 違規過馬路遭警攔身分曝光怒咬員警 11:442021/04/26 社會 華航機師染疫風暴 北市衛生局：6所學校共96人到過台北清真寺 18:262021/04/27 生活 八德元老志工婆婆命喪火窟 公所同仁嘆：2子的母親節前夕 14:502021/04/26 社會 社會熱門新聞 【松山之亂】關鍵96秒畫面曝光 黑衣人群毆警現場如尋仇 - 社會 2大過免職前中崙所長？「靠北警察」怒徵線索還原真相 - 社會 新竹十八尖山眼鏡蛇四處竄 民眾批放生惹禍 內行人曝真相 - 社會 朱高正之子醉倒路上遭輾斃 駕駛未注意判刑8月 - 社會 柔道腦死童求生欲驚天 腦壓奇蹟再降愈來愈正常 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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