資深媒體人陳揮文。(本報系資料照)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日在「台歐健康論壇」分享抗疫經驗時，提到「去年防疫很困難，今年口水很困擾」，此話一出，引發議論。對此，資深媒體人陳揮文27日在廣播節目中直言，「陳時中開始準備甩鍋，基本上我相信陳時中會露出馬腳了」。

陳時中27日在論壇中回顧台灣過去一年抗疫過程，他提到，「當時疫情嚴峻，民眾對於指揮中心政策配合度、容忍度比較高，願意配合，也因此防疫相對成功」，但相關措施如果放到現在就會被批評，不過也算是防疫疲乏，緊張時候大家願意配合，政治口水少，現在疫情相對穩定，現在政治口水相對多；至於有人問他覺得什麼比較困難？他回應，「我覺得去年防疫很困難，今年口水很困擾。」

陳揮文27日在《飛碟晚餐 陳揮文時間》談到此事時，先是笑了一聲，接著說「陳時中開始準備甩鍋，基本上我相信陳時中會露出馬腳，就像我去年預告民進黨會自爆，是一樣的道理，他會露出馬腳了」。

陳揮文指出，「這種人想選台北市長我也是沒辦法了，到底誰在口水戰?到底有什麼困擾啊？我猜他是在罵幾位監督政府的防疫專家嗎，因為有些專家是跟當權派效忠的，有些就是站在監督立場，覺得裡面問題很多。」因此「今年口水很困擾」這一句話，令陳揮文無法認同。

(中時新聞網)