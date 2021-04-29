葡萄牙足球巨星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）2009年被指控性侵一名模特兒，但最後拉斯維加斯法院收到了撤告請求，據說是女方與C羅達成了和解，2018年美國女模特兒馬約加(Kathryn Mayorga)指控C羅2009年性侵她，並收了他37.5萬美元（約新台幣1155萬元）封口費，這件事才暫時落幕。

不過九年時間過去，馬約加似乎沒有徹底放下這件事，據外媒《鏡報》指出，她決定再次起訴C羅，賠償金包含過去創傷和精神損失費1800萬、未來創傷和精神損失費1800萬、對C羅懲罰性費用1800萬、律師費用110萬及庭審費用140萬，合計5650萬英鎊(約20億台幣)賠償金額。而這相當於他在尤文圖斯兩年的薪水。此外她還邀請超過60名目擊證人為自己作證，其中不乏一些名人。而對此C羅回應道：「我堅決否認這項指控，性侵是一種可恨罪行，這完全違背我信念。」

EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo rape accuser demands £56million in damages for 'pain and suffering'https://t.co/rPfoUrh9u1 — The Mirror (@DailyMirror) April 28, 2021

當年馬約加是個小模，在夜店與C羅相遇，他邀請女方與友人到房間泡澡，但她以沒泳衣婉拒，他便幫她找泳衣為由，把她帶到浴室，進去竟要求她幫忙口交，她立刻拒絕，接著就開始強暴她，不顧她意願仍硬上，甚至強迫肛交。不僅如此，C羅性侵風暴當時仍持續擴大，據馬約加委任律師向英國《太陽報》透露，接著還有3名受害者出面指控Ｃ羅，當時也讓他的生涯蒙上一層陰影，而如今事件再度重啟，Ｃ羅職業生涯會再次遭到重創嗎？

(中時新聞網)