大陸《環球時報》29日引述美國《新聞周刊》28日報導稱，美國民調機構「早晨諮詢」周二發布的最新民調結果顯示，自今年1月美國總統拜登入主白宮以來，美國在中國的受歡迎程度暴跌。

這項民調的調查對象涵蓋澳加法德印俄日韓等14個國家。資料顯示，拜登上台後，美國在其中12個國家的受歡迎程度得到提升，但在中國和韓國出現下降，而且在中國可以說是大幅下降。具體而言，不喜歡美國的中國人比例從65％提升至74％，而喜歡美國的中國人比例從21％下跌至17％。不喜歡美國的韓國人比例從37％略微增長至39％，但喜歡美國的韓國人比例保持為47％不變。

分析認為，拜登上臺以來，美國的海外形象整體得到改善，這種改善在西歐國家尤其明顯。世界價值觀調查協會副主席韋爾澤爾稱，拜登政府嘗試恢復跨大西洋關係是歐洲改變對美國看法的原因。《新聞周刊》認為，美國在中國的好感度下降反映出川普政府期間中美關係整體下滑趨勢明顯，在新冠肺炎疫情大流行期間兩國關係也很緊張，在川普任期屆滿後這種狀態仍在繼續。堪薩斯大學教授大衛•法伯稱，「許多國家對美國的看法都取決於美國的行為。」

據白宮網站27日消息，拜登宣布一批國安部門主要官員提名，其中包括兩名華裔人士。在台北出生的女科學家徐若冰被提名為美國國防部負責研發和工程事務的副部長。此外，華裔盧沛甯被提名為駐聯合國負責管理和改革事務的代表。盧沛甯父母在中國大陸出生，後移居台灣，再移民美國。盧本人出生在美國，曾在歐巴馬政府任職，與歐巴馬是哈佛大學法學院同學。

(中時 )