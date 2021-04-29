台北股市今(29日)開盤以17646.93點開出後，指數衝破17700點，盤中見17709.23點，再創歷史新高，上漲141.7點，聯發科法說會繳出漂亮成績單，第2季財測超出市場預期，未來4年更將額外加發16元現金股利，激勵股價開盤跳空開高亮燈漲停，來到1185元的歷史新高紀錄，大盤成交值半個小時已爆出逾1600億元，預估今日成交量恐逼近7000億元天量。

蘋果盤後公布財報，營收、獲利都超出預期，蘋概股走揚，台積電今日開盤開在609元，上漲7元，鴻海也以上漲1元的118元開出，不過，昨日聯電法說會報喜，首季每股淨利0.85元，今日股價則開低，面板股今日同步開高，但漲幅有在收斂，休息多日的中鋼今日恢復漲勢，而航運族群今日也漲多休息。

美股因聯準會(Fed)主席鮑爾表示在股市看到一些泡沫的談話，尾盤急殺，道瓊工業指數終場下跌164.55點(或0.48%)，收在33820.38點，那斯達克指數收盤下跌39.19點(或0.28%)，收14051.03點，標普500指數收盤下跌3.54點(或0.08%)，收4183.18點，費城半導體指數下跌47.12點(或1.46%)，收3178.49點。台積電ADR收盤下跌1.33%，聯電ADR也下跌2.77%。

台北股市28日以17567.53點作收，下跌28.37點，盤中指數上下震盪130點，電子股的面板以及傳產股的航運、電器電纜、玻璃族群表現搶眼，包括彩晶、華新、台玻等都亮燈漲停，成交值5064億元，為歷史第2大量，外資及陸資買超60.05億元，自營商也買超10.6億元，僅投信賣超7.08億元，三大法人合計買超63.57億元。

因五一勞動節補假，明(30日)台股休市，因此今日是4月最後一個交易日，並將收周線、月線，面對3天連假，以及5月將報稅，部分投資人可能觀望，或是先獲利了結出場，倫元投顧總經理錢冠州表示，台股目前仍是多頭格局，長線還是會往上，但短時間可能會有震盪，甚至劇烈波動，提醒投資人千萬不要追高，可以等拉回再布局，或是找其他處於多方架構但還沒有漲很多的族群介入。

(中時新聞網)