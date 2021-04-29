台達電(2308)公布第1季財報，單季稅後盈餘為65.8億元，年成長2.18倍，為歷年同期新高，單季每股盈餘為2.53元，由於終端客戶需求穩定，台達電第2季有機會延續往年趨勢，與第1季持平或略優。
IA、被動元件、5G、資料庫中心及電動車需求暢旺，台達第1季營運在淡季不淡，單季合併營收為724.85億元，年成長30.17%，創下歷年同期新高，營業毛利為216.07億元，年成長46.56%，合併毛利率為29.81%，年增3.33個百分點，營業淨利為75.01億元，年成長2.79倍，營業淨利率為10.35%，年增6.79個百分點，稅後盈餘65.8億元，年增2.18倍，亦是歷年同期新高，每股盈餘為2.53元。
台達電將於4月29日舉行法說會，由於終端客戶除了樓宇自動化及基礎建設受疫情影響需求較弱，其他各產品看起來還不錯，台達電今年第2季有機會延續往年趨勢，與第1季持平或略優。
(時報資訊)
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