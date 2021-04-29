周三美股標普500指數幾近收平，此前聯準會發布最新的貨幣政策決議，儘管美國經濟持續增強且通膨升高，但央行仍決定維持基準利率和每月購債規模不變，此外，聯準會亦未釋出準備縮減支持性措施的信號。

儘管經濟持續改善，但聯準會周三仍重申自去年12月以來所採用的指引，稱在縮減每月購債規模之前，央行必須在實現通膨和就業目標上看到「進一步的實質進展」。

WisdomTree Funds固定收益策略部門主管Kevin Flanagan表示，聯準會強調仍有許多不確定性存在，在這種情況下，加上通膨只是暫時的，他們將繼續全速推動貨幣政策。

周三收盤，道瓊工業指數下跌164點或0.48%，為33,820.38點，主要受到生技藥廠安進（Amgen）重挫逾7%拖累，受藥品價格下跌與新冠肺炎疫情影響，該公司第一季營收和獲利雙雙下滑。

標普500指數收跌0.08%，為4,183.18點。標普500指數盤中一度改寫歷史高點，因聯準會主席鮑爾在會後記者會上表示，現在「還不是時候」討論縮減聯準會對經濟復甦的支持。

那斯達克指數下跌0.28%，收在14,051.03點。

標普500指數11大類股漲跌互見，科技股指數跌0.96%，表現最疲弱。能源股漲3.35%，漲幅最大，其次為通訊服務股漲1.21%。

谷歌母公司Alphabet股價收漲3.16%，為2,379.91美元，創歷史新高。該公司獲利連續第二季創歷史新高，並宣布規模500億美元的庫藏股計畫。

微軟營收符合市場預期，且獲利優於預期，但股價仍收跌2.8%，使那斯達克指數承壓。投資人對其財報中的一次性收益有所質疑，且微軟股價這一年來已經上漲50%，市值更已逼近2兆美元，投資人對這家科技巨擘抱有更高的期望。

波音收跌2.9%，其上季虧損超出市場預期，且因電氣問題暫停交付737 Max型飛機。

市場仍將密切關注企業財報表現，根據Refinitiv IBES提供的數據，標普500指數成份股第一季整體每股盈餘將較去年同期大幅成長39%。

此外，白宮高層表示，美國總統拜登周三在向國會參眾兩院發表其首次的聯合演說時，將公布一項規模達1.8兆美元的「美國家庭計畫」（American Families Plan），旨在提升兒童照護與教育，而主要財源將來自於提高富人稅，其中包括調升資本利得稅。

(時報資訊)