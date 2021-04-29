聯發科(2454)法說為市場帶來大驚奇，獻上「三大好禮」，多家外資同聲叫好，包括強勁的財報和營運預期、未來四年的特別股利、以及下半年即將推出的旗艦5G SoC天璣2000，繼法說前外資圈最高目標價1500元，最新有亞系外資一口氣將目標價調升到2000元，更預估今年預估每股純益達63.8元。

亞系外資表示，聯發科本次法說會釋出多重利多，包括強勁的首季財報，首季每股獲利16.24元，優於市場預期、未來4年將配發1000億元特別股利、以及下半年將推出超旗艦天璣2000，可說是三大利多齊發，一口氣將將目標價由1450元調升到2000元、維持買進評等，預估今年預估每股純益高達63.8元。

亞系外資表示，聯發科可預見更強大的客戶設計需求，因此，將2021年的營收增長目標定在40%以上，且營業利益率從43~44%提高到44~46%，並提高將來4年期現金股息派發率，連發科董事會已批准將常規現金股息支付率提高至80~85%，比過去五年的平均60~70%高，董事會還批准了為期四年的特別現金股利、總額上看1000億元，相當於每年加發每股16元現金股利，股東將在2021年領到現金股利37元，2022年更是上看67~70元，此外，也看好聯發科與Nvidia的合作，將帶動HPC的增長。

另外一家亞系外資表示，聯發科對於第二季展望優於市場預期，且在產能上，聯發科有獲得代工廠的支持，也具有將平均售價提高傳遞給最終客戶的能力，將目標價由1500元調升到1550元、維持買進評等。

美系外資表示，聯發科法說會中公布的特別股利可說是一個大驚奇，聯發科看好現在產業樂觀程度更勝3個月以前，潛在的5G智慧型手機成長將有利於聯發科，尤其是高端智慧機市場，故重申聯發科買進評等、目標價為1200元調升到1522元。

另外一家美系外資表示，聯發科第二季財報優於預期，聯發科預計第二季的毛利率約45%，略優於該美系外資預估的44.5%，主要是憑藉強大的上半年運營，聯發科也重申大陸的智慧手機渠道庫存保持健康，更預計全年營收將成長逾40%，將聯發科目標價由1230元調升1380元、維持加碼評等。

聯發科第一季單季合併營業利益為201.98億元，較前季增加31.4%，較去年同期增加248.1%，單季合併本期淨利為257.77億元，每股盈餘為16.21元，毛利率也拉升到44.9%。

以美金對台幣匯率1比28.2計算，第二季營收預估在1188億~1275億元之間，與前一季相比，成長10到18%，與去年同期相比，成長76%到89%，營業毛利率預估為45%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為23%±2%。

(時報資訊)