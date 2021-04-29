佳邦(6284)取得久尹公司股權，成為久尹最大法人股東，佳邦表示，此次投資將可增加公司產品組合，強化本公司在電源產業之產品項目，同時也可擴充保護元器件之產品線，更可進一步強化以物聯網為中心，廣泛擴大至汽車、支付、穿戴裝置、通訊5G各應用領域之布局。

佳邦為電子保護元件及天線產品之領導廠商，主要業務為製造與銷售保護元器件、濾波器件、微波複合化微型天線及電源器件，在竹南、台中以及大陸地區之蘇州與無錫皆設有生產基地，同時在台灣、大陸地區與日本亦設有研發實驗室可以就近提供客戶服務。主要產品應用為3C、車用電子、穿戴裝置、網通與消費性電子。

佳邦於於4月依法取得久尹公司22.8%之持股比例，成為久尹公司最大法人股東，此項投資案加計華新科(2492)公司對其之持股，華科事業群共持有其約26.8%之股權，這也是佳邦今年繼合併永州電感廠後，又一強化營運動能之投資案，也為華科事業群增加新生力軍。

佳邦表示，久尹公司為全球知名之被動元件製造商，主要生產與銷售自有品牌的壓敏電阻、熱敏電阻及溫度傳感器；此次投資將可增加本公司產品組合，強化本公司在電源產業之產品項目，同時也可擴充保護元器件之產品線，更可進一步強化以物聯網為中心，廣泛擴大至汽車、支付、穿戴、通訊5G各應用領域之布局，符合本公司營運方向朝智能化、無線化及大數據運用之市場策略；透過此次合作，雙方更可藉由產品及業務合作，提供客戶更充足與完整的產品選擇，同時也可開拓市占率與新客戶、新市場、新應用。

(時報資訊)