八吋晶圓代工廠世界(5347)公布，以新台幣9.05億元購買友達位於竹科的L3B廠廠房及廠務設施，因應客戶不斷增加的中長期產能需求。

世界先進以新台幣9.05億元購買友達位於新竹科學園區力行二路的L3B廠廠房及廠務設施，28日由世界先進董事長暨總經理方略與友達總經理柯富仁代表簽約，交割日訂為2022年1月1日。此新購入的友達L3B廠，未來將是世界先進在全球的第五座晶圓廠。

世界先進表示，新購入的廠房設施將可容納每月約4萬片之8吋晶圓產能，以因應客戶不斷增加的中長期產能需求，並展現世界對擴充產能的決心與對客戶的承諾，確保其未來持續的成長動能。

至於相關8吋晶圓產能建置和資本支出概況，世界先進將於5月4日法說會時對外說明。

世界先進目前在竹科有2座廠，在桃園與新加坡分別有1座廠，新購入的友達L3B廠未來將是世界先進第5座廠。

友達L3B廠原是友達在1999年向一家半導體公司購買的8吋晶圓廠房。世界先進指出，購入後經重新整理廠務設備，並添置機台，即可開始生產。

(時報資訊)