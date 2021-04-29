日本桌球天后福原愛今年初和老公江宏傑提出離婚，決心斷開4年婚姻，後來她更在日本被拍到和高帥男過從甚密，江宏傑也心死在上周向高雄法院遞狀訴請離婚。法界初步推測，福原愛是否有不倫行為，恐是這樁官司最後關鍵，日媒昨(28日)報導，推算福原愛可能會面臨必須付出2億日圓，約5140萬台幣的扶養費問題，可分期20年支付。

福原愛、江宏傑4年前挺過「格差婚」爭議結婚，貴為天后的福原愛婚前年收入保守估計超過台幣3700萬，而江宏傑只有100萬，經濟能力相差37倍，婚後兩人合體代言、接廣告和通告，推測約有2.6億台幣進帳。先前據《TVBS》報導，律師丁昱仁認為之後的財產分配，台南、高雄的房產產權會均分給兩人，而錢財方面則從結婚首日算起到離婚，多的那方要給少的差額一半。

福原愛、江宏傑育有一女一子。（圖／翻攝自chiang111222 IG）

婚變消息傳出後，江宏傑從原先的態度「對小愛的愛至今沒有改變」，到後來高帥男被證實已婚，福原愛傳出崩潰，江宏傑的態度也轉為強硬，表態不會將孩子讓給福原愛，更主動出擊提出離婚。據《日刊現代》報導，詢問律師黑田健二後，對方認為此案件的關鍵點在於福原愛是否有跟其他人過從甚密，「江宏傑若以女方不貞行為為離婚理由的情況下，也可以充分考慮要求賠償金」。

黑田健二上週受訪表示，台灣跟日本一樣，小孩的監護權大多由母親取得，但若媽媽長時間沒照顧小孩，考量到這3要件：未成年子女的意願和人格發展的必要性、父母保護及教育未成年子女的自發性和態度、各民族的習慣和價值觀，也有判給爸爸的例子。昨日媒更進一步預測，因目前看來走向對福原愛不利，如果離婚，福原愛恐得付兩個孩子的扶養費、廣告違約金，再加上若被判定不忠須給江宏傑的撫慰金，光是給小孩的扶養費就超過2億日圓，約5140萬台幣，對婚前年收入約有3700萬台幣的福原愛看似容易，然對婚變後被媒體形容「全失去了」的她來說，恐怕仍是筆不小的數字。

(中時新聞網)