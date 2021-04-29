宏達電公布第1季財報，首季歸屬於母公司業主淨損新台幣10.2億元，每股稅後虧損1.25元，虧損持續收斂，是自2018年首季以來，虧損最少的一季。

宏達電今天公布2021年第1季合併財報，營收新台幣11.8億元，營業毛利率從去年第4季的27.9%上升至29%，增加1.1個百分點。

宏達電第1季營業淨損12.8億元，營業利益率負108.8%，歸屬於母公司業主淨損10.2億元，每股稅後虧損1.25元。

近年宏達電營運遭遇逆風，因智慧手機市場競爭，虛擬實境領域尚未扮演營收拉抬要角，業績自2015年轉虧，但2018年因出售代工部門予Google的業外挹注下，首季轉盈每股大賺25.7元，帶動當年度轉盈，隨後2019 年仍虧損逾一股本，2020年虧損收斂，每股虧損7.27元，若摒除2018年因業外挹注轉盈不計，是2015年以來虧損最少的一年。

宏達電2020年第4季每股虧損1.29元，今年首季每股虧1.25元，也是自2018年首季以來，虧損最少的一季。

宏達電持續耕耘虛擬實境市場，於3月推出新一代「VIVE移動定位器」及「VIVE表情偵測套件」，進入高階人機互動境界，在電影製作、運動復健與訓練、醫療用途、企業培訓以及虛擬人物的全身追蹤等各個領域都可被廣泛使用。

此外，宏達電先前也推出5G智慧型手機HTC Desire 21 pro 5G，將5G帶進平價親民的Desire系列。（編輯：張均懋）1100429

(中央社)