【愛傳媒葉毓蘭專欄】1793年法國的無冕女王羅蘭夫人說：「自由啊自由，多少罪惡假汝之名以行！」今天的台灣，已經落入一個：「安全、安全，多少侵害人權的罪行假汝之名而行。」的狀況。

上週詹老師在中壢被員警任意臨檢，因為嘴秋說了一個「蠢」字，就被警察以妨害公務為由，以大外割壓制在地，並以手銬腳鐐伺候了九小時。

4月25日我在粉專上就此事作了理性的分析，奉勸警察執法時應該謹守法律界限，也要了解執法時人民都有權提出異議，警察如果行為於法有據，就應該要說明，而非動輒以「妨害公務」恫嚇。果然，有不少人批評我居然此時不挺警察。

目無法紀的警察，我挺不下去的！

此時的警政署，應該要派出法制室、行政組來對外說明，中壢分局員警對詹老師的臨檢真的合法合憲嗎？

4月26日我去國防外交委員會問國安局、特勤中心，針對彰化退警被警察設局移送被法院判決無罪案，質詢特勤的聽不到、看不到的指令，是侵害人民言論自由的違憲作法，特勤中心副指揮官還回我說，該案彰檢已經上訴，正在審理中，要我不要介入個案。

我哪是介入個案，而是這一連串的事件，人民對警察和司法的信任已經岌岌可危了！

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)