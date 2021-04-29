【愛傳媒葉元之專欄】戰爭片中常有一幕，當箭往主將射來時，一旁的護衛「捨身擋箭」，用肉身保護了主將。而這一幕正在民進黨上演，主將就是謝長廷。

謝長廷連日來「賣國求榮」的荒謬言論，引發各界撻伐，眼看謝長廷撐不住了，受過謝長廷照顧的民進黨人士，紛紛跳出來發表比謝長廷更無腦的言論，希望箭往自己身上射來，藉此保護謝長廷。

先是蔡英文，4月27日忽然轟馬英九，說馬7年前封存核四，現在卻支持重啟。結果蔡被馬辦打臉說「中文不好」，「封存」是因當時林義雄絕食，等日後公投結果出來後，隨時可以啟封，並無立場不一。網友也紛紛批蔡，看了蔡的發言，還以為是在野黨在批執政黨，殊不知蔡英文已經執政兩任了。

總統府發言人張惇涵不遑多讓，說國民黨對謝長廷亂貼政治標籤，對第一線辛苦的外交同仁並不公平。

但問題是，謝長廷「賣國求榮」的言論，完全失去外交官的風骨，更會讓日本瞧不起台灣，這才會使第一線外交官「不知為何而戰」。

自願出來被打臉的還包括民進黨副秘書長林鶴明，他說謝長廷連戒嚴時期都敢反核，國民黨把謝打成挺日本核電的形象，很荒謬。

但是林鶴銘完全搞錯重點，大家批評謝長廷的是他扯台灣後腿，這和謝挺或反核立場有何關係？還有還有，民進黨發言人顏若芳批國民黨，說國民黨如果真的在意日本核災廢水，那為什麼支持重啟核四？

顏若芳難道不知道，支持核電和反核汙染是可以並存的，重啟核四可以防止空汙、減少碳排放，還可減少依靠國外提供天然氣及媒，請問台灣接受日本的核廢水，可以「得到什麼好處」？

以上這些平常辯才無礙的民進黨人士，忽然講話都變得毫無邏輯，可見謝長廷實在太難護航了，所以也只能用分擔炮火的方式來保護他，真是辛苦。

民進黨中最大受益者就是蘇貞昌，他的無能造成台鐵發生重大意外，現在已經沒人在追究了！

作者為新北市板橋區市議員

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(中時新聞網)