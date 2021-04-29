【愛傳媒黃珊珊專欄】松山分局的事情再度引起軒然大波，警政署拔掉分局長，市警局長自請處分，整個事件只有痛心兩字。

上周事情發生我們都選擇相信分局與派出所的說法，希望一切都像他們說的那樣單純，只是停電讓錄影機重設未錄到現場這件事。

其實大家還是很狐疑，堂堂派出所執法機關，怎麼可能犯下這種低級錯誤？但我們還是選擇相信同仁，並要求所有派出所檢視相關設備與作業流程，以防再犯錯。

派出所是執法公署，不容挑釁，捍衛公署的尊嚴與法治，如果有人知法犯法，絕不寬貸，不論是誰都一樣，所以上周警察局就將滋事份子函送地檢署偵辦，因為這是公署尊嚴，並非個人恩怨，不能私了，更不能縱放！

今天這件事，打擊了警察的士氣，也重挫了台北市警察局的形象，身為警察局的督導長官，我也是警察子弟，豈止是心痛，要建立人民信任的政府需要花好幾年，摧毀只需要三秒鐘，一個大意與疏忽，甚至是一句謊言或掩飾，都是自毀長城，今天看到警察局人人垂頭喪氣，長官們更是難受，市長早上在市政會議還念茲在茲，也一再強調正直誠信才是正道，我也衷心希望同仁堅強誠實面對一切，有過則改，我們一起努力重新擦亮這塊招牌！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)