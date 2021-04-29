華航機師染疫風暴持續延燒，指揮中心昨（28）日公布新增3例本土病例，其中案1112為70多歲男子，不僅在社區趴趴走，20日還去阿曼達舞廳長達4.5個小時，更有網友爆料，當天參與活動的百名學員，大部分都未佩戴口罩，對此，舞蹈教室也緊急回應，昨日接獲通知後，已緊急將所有課程暫停，並開始進行居家隔離至5月5日，今日一早也搭乘防疫計程車前往醫院採檢。

昨日PTT上有鄉民PO出舞廳照片爆料，當日參加課程的百名學員，僅僅幾位佩戴口罩，令不少人擔憂因此成為防疫破口。對此，舞蹈教室業者在臉書發文指出，已有學員陸續收到衛生局的居家隔離通知，自己也要居家隔離至5月5日，今日一早也會有防疫計程車前來載他們去醫院篩檢，後續檢驗結果會再與大家說明，並呼籲收到通知的學員全力配合防疫。

業者表示，昨日下午上課到一半就接到通知，當下立即解散課程，也通知當日有參與活動的學員，進行自主健康管理及做好防疫措施，活動當日都有實施實名制入場，也目前已掌握出席的所有學員資料，統計後會回傳至衛福部。

舞蹈教室業者第一時間在臉書發文回應。（圖／翻攝自業者臉書粉專）

指揮中心表示，1112為案1068胞弟，在1068居家檢疫期間協助送餐，因1068於居檢期間不慎在住處跌倒，兩人短暫接觸近半小時後，1112卻在社區趴趴走。指揮中心公布其足跡，4月20日曾去北興里活動中心參加舞蹈課程，接著前往麵店用餐，飽足後又動身前往阿曼達舞場，一待就是4.5個小時，直至晚間9點半才離去；21日又在中埔國小參加樂齡課程，足跡遍布，令人擔憂演變成社區感染。

(中時新聞網)