據衛福部統計，最新2020年兒少保護通報數8萬2713件，再創歷史新高，而開案數達1萬2610件，更較前一年度增加1500件；家扶基金會推動「4月28日兒童保護日」，為提升對兒少議題的重視，呼籲「No More Sorry」，一起守護孩子們的未來，邀請全民一起終止兒虐事件傳染，讓微笑童年重現。

家扶基金會公布「兒少保護環境評估問卷調查」，顯示66.4％兒少表示若遭受到不當對待時，認為主動求助會傷害到身邊的人；另有超過五成兒少認為被體罰後，會選擇跟對方道歉避免繼續遭受罰；有48.4％兒少表示，被體罰後若對方道歉則會選擇原諒，且年齡越小比例越高。

而據衛福部2020年兒少保護資料統計，施虐者超過五成是(養)父母、(外)祖父母、其他親屬及老師、保母等，往往是兒少平時親近之人，甚至是長輩的關係。家扶基金會認為，施虐者若對不當管教以道歉了事、或習於體罰成惡性循環，不但失去教養的正向意義，更影響孩子認知並恐造成創傷。

家扶基金會「用愛包圍」計畫，自2013年起已第9年推動「4月28日兒童保護日」，今日呼籲「阻止兒虐事件 微笑童年重現」，建立事前預防勝於事後補償的觀念，杜絕兒虐再發生的任何風險。

(中時 )