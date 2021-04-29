NBA官方在29日塞爾提克與黃蜂賽前突然宣布，「綠衫軍」塞爾提克後衛史馬特因為前役針對裁判說出威脅性言語，遭到禁賽1場處分，加上肯巴沃克因為大腿肌肉拉傷缺陣，讓塞爾提克總教練史蒂文斯只好自嘲，「我感覺要讓球隊高層去打控球了。」

這不是史馬特首次用這種充滿攻擊性言論辱罵裁判，去年3月在塞爾提克輸給籃網賽後，他也辱罵裁判遭到聯盟罰款35000美元，如今再次以身試法，聯盟當然不只給予罰款，而是直接宣告禁賽1場，但這個禁賽消息也來得太過突然了。

「我直到賽前不到兩小時才知道史馬特要被聯盟禁賽，」史蒂文斯表示，「我甚至完全不清楚到底發生什麼，我確實在我們打完跟雷霆賽後聽到一些東西，卻沒想到如此嚴重，我今天早上有看到史馬特，我們兩個人也坐下來討論過這件事。」

無計可施的史蒂文斯，最後當然不可能找來球隊高層打控球，而是交給「二年級生」瓦特斯擔任先發控衛，他本季平均上場7分鐘，只拿2.8分、2.0助攻，卻要突然扛下先發控衛責任，幸好史馬特禁賽1場後就回來了，史蒂文斯無須擔心太久。

(中時 )