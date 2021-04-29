記憶體市場供給吃緊，包括DRAM及NAND Flash供不應求情況將延續到下半年，模組廠宇瞻（8271）總經理張家騉表示，今年來需求強度超過想像，備料是當前營運最大挑戰，宇瞻已採取高庫存策略因應，目前庫存金額已拉高逾新台幣20億元，為史上新高水準。

宇瞻公告第一季合併營收季增16.9％達20.99億元，較去年同期成長6.9％，毛利率季增4.2個百分點達17.3％，營業利益季增1.5倍達1.51億元，較去年同期減少22.2％，歸屬母公司稅後淨利季增1.2倍達1.24億元，較去年同期減少20.0％，每股淨利1.23元優於預期。

對於記憶體市場前景，張家騉表示，目前包括NAND Flash與DRAM供需都很緊，備料是當前營運最大挑戰。為了因應供給吃緊情況，宇瞻一方面採取限量配額銷售策略，同時採取高庫存策略，目前庫存金額超過20億元，週轉天數達110～120天，皆為史上新高水準。

張家騉指出，消費性記憶體產品市場第一季需求暴增，市場庫存增多，加上產品價格上漲，可能影響短期需求，第二季上旬消費性需求較第一季疲弱，但預期只是短期現象，5月及6月需求就會回溫。而宇瞻今年營運重點將放在開發工業電腦系統客戶，提高工控客戶採購比重。

(工商 )