位在台中市區與台中港中間的沙鹿區，是不少情人約會出遊的首選，因為這裡隱藏許多景觀咖啡廳、下午茶夜景等和秘境般的園區，讓人想一探這裡的神祕體驗浪漫的氛圍；此外，這樣的大自然面貌不管是大人小孩都會喜歡，從早玩到晚都不是問題，現在就快點來宅在台中沙鹿吧！
台中沙鹿區｜台中港區運動公園
台灣首座大型擁有國際級正規滑輪溜冰場的運動公園，室內空間提供多樣化的選擇。另有付費體雕課程，聘請專業教練量身設計運動燃脂課程，除此之外，也提供其他場地租借服務，給予民眾完善的運動空間。
地址｜台中市沙鹿區自強路301號
營業時間｜06:00-22:00
門票資訊｜依照運動空間有不同收費方式
台中沙鹿區｜沙鹿之翼
橫跨於臺灣大道七段上的一座人行天橋-沙鹿之翼，是許多攝影玩家相繼駐足的新地點。夜晚的沙鹿之翼閃閃發光，橋身與鋼纜上七彩繽紛的LED燈照亮了沙鹿的夜晚，吃飽飯到沙鹿之翼走走，輕鬆又愜意！
地址｜台中市沙鹿區中棲路281-3號
台中沙鹿區｜滔月景觀咖啡廳
位於沙鹿區的滔月景觀咖啡廳，提供遼闊寬敞的觀景平台，城市燈光盡收眼底。咖啡廳有室內用餐及戶外區，並販售正餐、甜點及飲品等餐點。來這裡享用美食，並配上絕美的景色，必定是情侶約會的首選之一。
地址｜台中市沙鹿區台灣大道六段612巷168號
營業時間｜18:00 – 01:00
台中沙鹿區｜沙鹿夢想街
無論你是否正走在夢想的道路上，來到台中沙鹿夢想街，所有願望都能一次滿足！這裡有籃球場讓你變身籃球明星，也能長出一對翅膀成為天使，三面滿滿的籃球牆是最多人排隊拍照的景點，千萬不要錯過了！在這裡將夢想實體化，走一遭必能讓你再次燃起熱情之火。
地址｜台中市沙鹿區晉文路3巷21號
台中沙鹿區｜九天黑森林
沒有確切的位置，卻是人人所知的秘境，在大雅九天玄女宮後方種植了一大片的小葉南洋杉，因為樹木高大葉子顏色又深，正片看起來就像一座黑森林而得名。樹木密度高加上高聳挺拔的外觀，步入其中瞬間塵囂都被隔絕在外，當陽光穿過枝葉撒入有如一地的金黃砂，別具浪漫風情，可說是都市裡的奇幻美景！
地址｜可導航至九天玄女宮地址-大雅區清泉路99號
台中沙鹿區｜九天夕陽之樹
九天夕陽之樹位於台中都會公園與九天黑森林之間，傍晚時分能觀看落日晚霞，夜晚到此欣賞到城市美景，倘若晴空萬里之時，抬頭望向天空可看見繁星盛況，讓此地成為攝影玩家們的熱門地點，到台中遊玩肯定不能錯過！
地址｜台中市沙鹿區
台中沙鹿區｜好好聚落文創園區
好好聚落文化園區規劃了藝術、設計、生態三者共存的聚落，讓旅客來這有三種方式可以享受，盡情吸收大自然的芬多精、體驗各式美學的工作坊、喝一杯咖啡自在的度過愜意的午後，要讓來台中旅遊的你重新定義生活美學。
地址｜台中市沙鹿區福成路255巷8號
營業時間｜10:00 ~ 17:00 週三公休
(本文由ReadyGo授權提供)
(中時新聞網)
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