關於有媒體刊登內政部長徐國勇和趙曾經合照，對此，徐國勇今(29日)在臉書發表聲明，提到並不認識趙介佑，且公眾人物對民眾熱情邀請合照，只要時間許可，都不會拒絕，趙介佑之祖父趙文寬先生是他當立委時的北投區選民，去年12月17日趙文寬舉辦80大壽，本人受邀參加，前往祝壽。現場與許多民眾都有合照。

徐國勇臉書聲明指出，有關媒體刊登趙介佑與本人在其祖父壽宴上之合照事，本人聲明不認識趙介佑，趙介佑的祖父趙文寬先生是他當立委時的北投區選民，去年12月17日趙文寬舉辦80大壽，本人受邀參加，前往祝壽，現場與許多民眾都有合照，包括趙文寬全家人，公眾人物對民眾熱情邀請合照，只要時間許可，都不會拒絕，包括參加黃承國國策顧問父親壽宴上，對要求合照民眾，亦不會拒絕，趙應亦當時要求合照的人。

另外，徐國勇表示，趙介佑涉及刑案，警政署依法偵辦，尤以販毒，更是令人憤怒痛恨，更應嚴肅偵辦。而有關立委臉書所指出趙介佑2018年4月10日發布於個人臉書之和借提受刑人見面事，徐表示，昨(28日)晚知悉後，第一時間即指示警政署嚴予調查，經查該男子為洪某於2018年3月30日因毒品案遭查獲入監服刑，警政署業已成立專案小組調查台北市政府警察局北投分局借提人犯有無違失情事，如有違法情節一律究責嚴辦。

(中時新聞網)