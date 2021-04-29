繁星上高醫牙的學生留言回應酸民。（圖／翻攝自Dcard）

亞洲大學都上不了，卻上錄取高雄醫學大學牙醫系。一名就讀某社區高中的男學生透露，自己學測成績共45級分，透過繁星計畫申請大學，最後成功錄取高醫大，雖然我成績爛是事實，但制度就是這樣，他也是按照標準申請的，讓台大學生看傻直呼扯。

一名就讀台灣大學的網友日前在Dcard分享繁星查榜紀錄的截圖表示，高雄大學法律系、長庚醫管、亞洲語聽、逢甲化工、東吳法律、逢甲資工，透過繁星計畫搖身一變都洗上牙醫了，不知道大家怎麼看這件事情？

從截圖中可見，部分學生因學測分數不夠，連申請私立大學都被刷掉，但利用繁星計劃卻可以去不錯的國立大學念書。其中有一名學生申請了高雄醫學大學牙醫系和亞洲大學聽力暨語言治療系，但結果卻出現亞洲大學備取，但高醫大正取的詭異狀況。

高雄醫學大學牙醫系109年度的個人申請門檻，國文、英文和數學三科加起來至少要43級分才可以被錄取。不過，貼文的留言處，有一位透過繁星計畫申請上高醫大牙醫系的學生留言表示，他的學測成績為國文12級分、英文13級分、數學8級分、自然12級分和社會12級分，其國英數3科相加共33級分，與門檻差了10級分，若採取個人申請方式在第一階段就會被刷掉，但透過繁星卻能順利上榜。

弔詭的情況引發許多網友不滿，「好扯，早知道就選社區高中」、「之前就有在考慮與其待重考班 不如填個底層社區高中 三年後穩上醫牙」、「反正讀不下去自然會被淘汰，估計剛好大一就被21退學了，沒那個實力真的不要硬上醫牙」。

而該學生表示，他的成績不好是事實，但繁星的門檻就在那邊，有這個制度存在，他不可能不用吧？再說，很多使用繁星計畫申請大學的人，他們學測考差了，也都可以上中國醫藥學、台北藥學，那不是級分差距更大嗎？這件事真的要戰也戰不完，而這個制度也不會改變。

該學生也說，而且他也有經過二階段的面試，雖然不能代表什麼，但這也算是個門檻吧！「所以說你要說程度低還能填好學校我沒話說，但我只想說啊標準就那樣、制度就這樣，我只是循著規標準走。版主也可以來社區高中一起繁星＋二階面試，用2年換牙醫系也歐給（ok）。」

此消息也被分享到PTT上引起討論，「所以繁星看一大堆文件就是要階級複製啊！反正社會只看學歷」、「高中繁星學生平均學業成績遠低於考試入學」、「想也知道是如此」，但也有網友認為不需要一竿子打翻一船人，也是有很優秀的學生靠著繁星念很好的學校的。

(中時新聞網)