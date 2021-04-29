台中市市長盧秀燕在近期多項民調中，信任及滿意度都破7成創下新高，就連「泛綠」選民信任度也衝破5成，「藍綠通吃」成績相當亮眼。值此同時，總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌近一周數度訪台中，經濟部部長王美花更5度赴台中視察水情，頻率之高，被外界視為藉安撫台中民怨，為自家受挫民調止血。

盧秀燕近期在《美麗島電子報》、《TVBS》兩大媒體民調中，雙雙獲得信任及滿意度皆破7成，甚至連泛綠選民的信任度也超過5成的佳績；此外據《TVBS》民調，2022年台中市長選舉，盧無論對上前交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純，勝率都超過5成且遙遙領先對手，堪稱「無人能敵」。

香港媒體《中評社》28日報導指出，地方政壇人士分析，盧秀燕民調居高不下的原因，在於蔡政府近期數項政策對台中不友善，引發強烈民怨，包括逕自重啟台中火力電廠的燃煤機組、製造空氣污染、片面宣布台中市食安自治條例無效、開放萊豬進口、對台中實施「供五停二」限水措施等，都讓台中人極度反感。而以上缺失，卻正好是盧主打的政見項目；面對執政黨的行逕，盧卻維持一貫態度，強調民調僅供參考、把眼前的事做好才重要。

反觀民進黨府院高層近期頻訪台中，蔡英文4月25、27日分別出席台中捷運通車典禮、視察抗旱鑿井措施；蘇貞昌4月20日赴台中與彰化交界的烏溪視察伏流水抗旱工程；經濟部長王美花4月2、17、20、21、27日5度南下關心台中水情，3位綠營天王光4月就到了台中8次，頻率之高，對照盧秀燕的超高民調，引發各界關注。評論直言，民進黨府院的高調動作，恐是想出手安撫台中民怨，藉實際行動為綠營受挫的滿意度止血。

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(中時新聞網)