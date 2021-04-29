勞動節連假3天明（30）日開始，高鐵提早於今晚加開南下8827車次，19：15自南港站發車，21：50抵達左營站，提供勞動節疏運。

台灣高鐵表示，為加強服務勞動節疏運期間南下旅運需求，今（29）日自南港站加開1班次南下各站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外）；旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次的商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

高鐵公司特別提醒，旅客自進入車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須戴口罩，乘車時全程戴口罩並配合量體溫。

(旺報 )