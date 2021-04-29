華擎（3515）首季稅後純益約4.99億元，為2008年第二季來單季高峰，季增39.7%，年增167%，毛利率及營業利益率分別達25.25％及13.83％，較去年同期比呈現雙率雙升，EPS為4.14元，亦為其上市以來新高。首季獲利優於預期，主要是顯示卡、主機板熱銷帶動，加上產品價格調升，同步推升營運，伺服器業務則是逐季回溫。

受到挖礦與電競兩大需求帶動，目前顯卡、主機板都缺貨，今年上半年營運將維持2020年下半旺季表現，希望會是歷年來同期最旺。

華擎的主要產品包括主機板、伺服器(永擎電子)、工業電腦(東擎科技)、迷你電腦及顯示卡等。去年華擎每股淨值再較前一年增加到57.2元，去年的現金和約當現金為27.63億元，亦較前一年增加7.27億元。

華擎在今年首季推出的主要新品包括AMD Radeon RX 6700 XT系列顯示卡，涵蓋Phantom Gaming與Challenger產品線，除了高階三風扇的AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D 12GB OC，中階三風扇的AMD Radeon RX 6700 XT Challenger Pro 12GB OC，還有主流雙風扇的AMD Radeon RX 6700 XT Challenger D 12GB。以及Z590 OC Formula主機板！Z590 OC Formula被定位為華擎超越極限的產物！該主機板外觀造型採用獨特的金屬色漆，搭配XXL散熱鰭片上的銳利線條和宛如夜晚車尾燈殘影的名牌，勾勒出一貫的超跑基因。此外，陣列型OC Button和OLED顯示器也為其增添幾分機械元素及現代感，除了外觀變得更加搶眼外，豐富的功能讓玩家能輕易的達到高超頻境界。Z590 OC Formula為了體現極致效能，破天荒使用到了伺服器等級LOW LOSS的12層PCB，採用PCB背鑽(Backdrill)製程，去除以往多層板因為殘餘孔壁(Stub)造成訊號衰減的問題，同時改善阻抗匹配，提升訊號強度。

(時報資訊)