宏達電(2498)公布第一季財報，每股虧損1.25元，單季虧損收斂到近12個季度以來最低，營業毛利率也上升至29.0%。

宏達電第一季營業收入為11.8億元，季減少26.25%、年減少11.28%，單季營業毛利率從去年第四季的27.9%上升至29.0%，增加1.1個百分點，單季營業淨損為12.8億元，營業利益率為-108.8%，歸屬於母公司業主淨損為10.2億元，每股稅後虧損為1.25元。

宏達電第一季在VR(虛擬實境)、智慧型手機業務均有進展，宏達電於三月推出新一代「VIVE移動定位器」及「VIVE表情偵測套件」，為虛擬實境生態的人機互動帶來革新，進入高階人機互動境界。「VIVE移動定位器 3.0」創造業界新標準，與上一代產品相比，不僅體積更小，重量也更輕，更佳的電池續航力效能，無論在電影製作、運動復健與訓練、醫療用途、企業培訓以及虛擬人物的全身追蹤等各個領域中都可被廣泛使用，另外， VIVEPORT也繼續擴大其內容範圍，推出Rezzil Player 21專業足球模擬器。借助Rezzil的專業虛擬實境模擬技術，可以在家中如同訓練專業球員一樣磨練足球技能。智慧型手機方面，宏達電推出5G智慧型手機HTC Desire 21 pro 5G，將5G帶進平價親民的Desire系列，提供消費者一個高性價比的產品。

(時報資訊)