歐股周三持平；市場對多家銀行正面的業績感到樂觀，抵銷了美聯準會決策前市場的謹慎和縮手態度。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲0.07點或0.02%，為439.93點。銀行股領漲1.5%，表現居冠其他類股。

德意志銀行漲10.7%，為泛歐指數表現最佳的個股；投資銀行業務的強勁表現，協助德銀達成優於預期的第一季淨利。

在報出優於預期的首季獲利後，西班牙Santander銀行上漲2.7%，該行並且沒有增加因應疫情的費用提撥，並在美國錄得創紀錄的獲利。

在公布優於預期的獲利後，英國駿懋銀行(Lloyds)上漲3.5%。瑞典SEB銀行也在樂觀獲利下，股價上漲。

今年以來對周期性股票的買進，已經使旅遊休閒股、汽車股、基本資源股和銀行股，躋身為歐股表現最好的類股行列。

然而歐股投資人在周三並沒有大舉押注，因為美國聯準會即將在歐股收盤後宣布新政策。

英國以及全球最大廣告公司WPP宣布在第一季恢復成長後，股價上升4.3%，表現為英股頂尖。

德國快餐配送公司以及Foodpanda母公司Delivery Hero飆漲9.4%；該公司預計今年營收倍增。

儘管證實全年展望，英國清潔及健康用品商利潔時(Reckitt Benckiser)仍下跌3.9%。

義大利能源服務公司Sapiem大跌5.1%；該公司季度獲利未如預期，並表示位於莫三鼻克的開發計畫存在不確定性。

儘管第一季獲利成長，瑞典電信供應商Sinch大跌10.8%；該公司表示，部分業務仍受到疫情的壓力。

(時報資訊)