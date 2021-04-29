蘋果公司上季業績再度大噴發，其整體營收較前一年同期暴增54%，且獲利也遠遠超出市場預期。受此激勵，蘋果周三盤後股價一度勁揚逾4%，目前漲2.34%，報136.70美元。

蘋果每一個產品類別均實現2位數增長，其最重要的產品線iPhone手機營收較前一年同期成長65.5%，Mac和iPad的業績更好，Mac筆電營收年增70.1%，iPad平板營收成長近79%。

蘋果宣布股利提高7%，為每股0.22美元，並通過高達900億美元的庫藏股計畫，規模遠遠超出去年的500億美元和2019年的750億美元。

蘋果第二財季（截至2021年3月底）營收年增53.7%，為895.8億美元，優於市場預期的773.6億美元。

每股盈餘為1.40美元，優於市場預估的0.99美元。

以產品類別來看，iPhone營收年增65.5%，為479.4億美元，超出市場預期的414.3億美元。去年蘋果發布擁有新外觀設計和支援5G通訊的iPhone手機，許多投資人看好這可能觸發重要的升級周期，而該季業績表現即印證了這點

Mac電腦營收年增70.1%，為91.0億美元，遠超出市場預估的68.6億美元。執行長庫克表示，這主要由推出新款Mac筆電所驅動，該筆電採用蘋果自家的M1處理器以延長電池續航力，而非採用英特爾晶片。

iPad營收年增78.9%，為78億美元，亦遠超出市場預估的55.8億美元。

服務事業（包括iCloud、App Store和Apple Music等訂閱服務）營收年增26.7%，為169億美元，優於市場預期的155.7億美元。庫克表示，蘋果所有服務的付費訂閱用戶現在已經超過6.6億個，較前一季增加4000萬個。

其他產品營收年增24%，為78.3億美元，優於市場預期的77.9億美元。

這是蘋果連續第二個季度所有產品類別均實現2位數增長。這些數據均未納入3月才發布的iPad Pro或iMac機型，新產品料將驅動更多需求。

蘋果未發布本季（4～6月）官方財測。自新冠肺炎疫情爆發以來，該公司就以存在不確定性為由，未再提供營運展望。不過蘋果財務長Luca Maestri在法說會上表示，該公司預估本季營收將實現2位數的年成長率，儘管全球晶片缺貨使公司面臨一些供應短缺的情況。

以地區來看，在包括中國大陸、香港和台灣在內的大中華地區營收較前一年同期成長逾87%，達到177.3億美元，不過，去年第一季中國大陸為了防疫幾乎全境封鎖，也導致比較基期較低。此外，美洲和歐洲等地區的營收也較前一年同期顯著成長。

蘋果第二財季毛利率達到42.5%，高於前一季40%和市場預期的39.8%，並創下9年新高，過去蘋果的利潤通常介於38%～39%。蘋果表示，服務事業的毛利率為70%，較前一年同期的65%進一步擴大。

(時報資訊)